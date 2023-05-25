Преступления нацистов в Подмосковье в годы ВОВ могут признать геноцидом

Размер материального ущерба Московской области — около шести триллионов рублей.

Прокуратура Московской области просит суд признать геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе. Речь идет о зверствах на оккупированной территории с октября 1941 по январь 1942 года. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Отмечается, что Московская область и ее жители должны были стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ.

Число жертв составило более 26 тысяч человек, а размер материального ущерба — около шести триллионов рублей.

Прежде суд в России признал геноцидом массовые убийства оккупантами населения Воронежской области в 1942–1943 годах. Зверства были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан. На основе доказательств суд постановил удовлетворить соответствующее заявление прокурора Воронежской области Николая Савруна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юные актрисы достойно боролись с нацистами во времена ВОВ. Советские актрисы не все свое время показывали умения на сцене. В определенные годы этим женщинам пришлось защищать свою родину наравне с мужчинами.