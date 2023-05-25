Лукашенко отреагировал на планы Польши поднять мятеж в Белоруссии: «Мы готовы, пусть приходят»

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Белорусский лидер отметил, что спецслужбы республики поименно знают своих врагов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на агрессивные заявления польских генералов, которые якобы заявили о подготовке в республике «восстания». По его словам, страна готова противостоять любым нападкам и внимательно отслеживает зачинщиков возможного конфликта.

«Мы готовы, пусть приходят», — заявил Лукашенко в интервью для одного из федеральных каналов.

Глава Белоруссии добавил, что несколько месяцев назад он лично говорил о подготовке некого мятежа на территории страны. Местным службам, отметил он, давно известны все имена и местонахождение агрессоров.

«Мы отслеживаем этих ребят, о которых говорил этот больной генерал», — высказался он.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о том, что «Путин — цель номер 1». Он призвал не беспокоиться за жизнь главы государства и назвал подобные заключения киевского режима подтверждением их террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Белоруссия подписали документы по содержанию ядерного оружия.