В Кремле назвали террористическими заявления ГУР Украины о Путине

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Дмитрий Песков заверил — российские спецслужбы успешно обеспечивают безопасность главы государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления главного управления украинской разведки, где назвали главу РФ Владимира Путина «целью номер 1». В интервью для одной из программ федерального канала он назвал подобные высказывания Киева террористическими устремлениями.

«Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях», — прокомментировал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что значимость проводимой спецоперации усиливается на фоне подобных высказываний киевского режима. По его словам, СВО более чем оправдана и необходима в данном контексте.

В заключение Песков подчеркнул, что за жизнь и здоровье Владимира Путина беспокоиться не стоит, так как российские спецслужбы проводят все необходимые мероприятия и выполняют свою работу для защиты главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков высказался об атаке дронов на Кремль.