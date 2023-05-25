Иран показал новейшую баллистическую ракету «Хайбар»

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Особенностью орудия стала система наведения и управления на среднем участке полета.

В Иране представили новейшую баллистическую ракету большой дальности «Хайбар». В Минобороны страны показали работу стратегического оружия.

«Хайбар» — это модернизированная версия предыдущих моделей ракет. По словам министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммада Реза Аштиани, ракета невосприимчива к атакам радиоэлектронной борьбы и системе противовоздушной обороны, что делает ее уникальной.

«Хайбар» может использовать различные типа боеголовок, а на подготовку к работе ей требуется совсем немного времени. Дальность ракеты — две тысячи километров. Также из особенностей оружия Аштиани выделил его мобильность и большую взрывную мощность.

Ракеты этого семейства обладают системой наведения и управления, что позволяет контролировать и корректировать траекторию боевой части вне атмосферы.

В Пентагоне отмечали, что США скептически относятся к иранским разработкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иран разработал крылатую ракету дальностью 1650 километров Paveh.