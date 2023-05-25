«До последнего украинца»: что Запад требует от Киева в ответ на поставки оружия

Шойгу: Запад накачал Украину оружием более чем на 65 миллиардов долларов

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В карательных акциях и боевых действиях принимают участие более двух с половиной тысяч иностранных наемников.

Запад отправил Украине огромное количество оружия, но требует от нее невозможного. Об этом сообщил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске.

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать „до последнего украинца“, накачивает его оружием», — сказал Шойгу.

По его словам, сейчас в карательных акциях и боевых действиях принимают участие более двух с половиной тысяч иностранных наемников. Также там применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства.

Все это приводит к эскалации конфликта и затягивает его.

Владимир Путин ранее заявил, что против России вновь развязана война, однако она дала отпор международному терроризму и встала на защиту жителей Донбасса. При этом для россиян нет недружественных и враждебных народов — ни на Западе, ни на Востоке.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи.