Политолог Гаспарян: Залужный может быть давно мертв, и тому есть косвенные доказательства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Слухи о пропаже главкома ВСУ с каждым днем растут. Что с ним произошло на самом деле и как это повлияет на развитие конфликта?

Вот уже которые сутки рядовые украинцы не могут понять, что произошло с их военачальником Валерием Залужным. Кто-то говорит — убили, кто-то считает его сбежавшим, а накануне появилась информация, что главком ВСУ был серьезно ранен в ходе спецоперации. Где правда — понять пока довольно трудно. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru политолог Армен Гаспарян оценил запутанную ситуацию и перспективы ее разрешения.

Где Залужный и что будет дальше?

По словам Гаспаряна, в настоящий момент не имеет значения, кто числится главным в ВСУ, поскольку решение принимают совсем другие люди.

«Можно даже вас поставить, потому что решают все офицеры штабов НАТО, которые давным-давно рулят абсолютно всеми операциями. Сами по себе украинцы — это просто исполнители. Да, Залужный был, наверное, в чем-то даже и политической фигурой, потому что его рейтинг все время нервировал Зеленского, но они же ему нашли замену, не правда ли? Фактически Бахмут (русское название — Артемовск — Прим. ред.) возглавлял другой человек. Залужный считал это ошибкой. Ну, практика показала, что Залужный был прав. Здесь же дело не в персоналиях, которые там есть, а в стремлении вести войну до последнего украинца. Поэтому, повторяю, можно поставить и вас», — подчеркнул политолог.

Армен Гаспарян подчеркнул, что на основной сцене «украинского театра» занимался всем не Залужный, а командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Пока ничего такого масштабного не происходит. Поэтому говорить о том, что что-то там изменится, это — переходить фазу „Если Бирма…“, чего бы не хотелось. А дальнейшее все покажет время», — пояснил Гаспарян.

Политолог считает, что слухи о серьезном ранении Валерия Залужного или даже его смерти вполне могут быть реальными.

«Если бы Залужный был бы, его бы уже давным-давно показали. Хуторяне сами нервничают от того, что про Залужного ничего нет уже две недели как. Это серьезный срок, учитывая, с какой интенсивностью он давал интервью, фотографировался. А сейчас его две недели как нет вообще. Это серьезная история. Вряд ли фейк. Собственно, опровергнуть фейк очень легко — покажите Залужного. Пусть он пройдет по Майдану и разговоров не будет. Но каждый час затягивания и паузы просто подтверждают эту информацию косвенно», — заключил Гаспарян.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли Валерий Залужный вернуться к нормальной жизни, если он действительно был тяжело ранен.