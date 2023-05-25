Хотят «убаюкать» Россию: раскрыт тайный план США по поставке Киеву истребителей F-16

Фото: www.globallookpress.com / US Joint Staff

В Вашингтоне уже приняли решение о передаче боевых самолетов ВСУ, однако теперь пытаются его замаскировать и снять с себя ответственность, рассказал политолог Дмитрий Евстафьев.

Власти США уже решили, что будут поставлять неонацистскому режиму на Украине истребители F-16. Однако политическую ответственность за отправку самолетов Вашингтон хочет переложить на Европу. Таким мнением в беседе с порталом SM.News поделился политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Организационно решение о передаче Украине F-16 оформлено. Остается только зафиксировать это, каким-то образом, политически. Но до европейцев американцы напрямую не мараются. Американцы финансируют этот банкет. Сами чем дальше, тем меньше пытаются в это ввязываться», — отметил политолог.

По его словам, продолжающаяся на Западе дискуссия о поставке Киеву истребителей F-16 призвана «убаюкать» Россию. Предполагается, что эти обсуждения позволят сделать первую атаку ВСУ с участием западных самолетов неожиданной для ВС РФ.

«Как все было с ракетами Storm Shadow?! Они уже были на Украине, (но только позднее об этом. — Прим. ред.) было объявлено, и уже меньше чем через сутки был нанесен первый удар», — считает политолог.

Аналогичная ситуация может сложиться и с F-16. В скором времени условные Нидерланды могут объявить о передаче истребителей Киеву, а через несколько часов те уже будут летать над Украиной с полным боекомплектом.

«Они нас проверяют, что мы будем делать, как мы будем на это реагировать, и будем ли мы на это реагировать вообще», — подытожил Дмитрий Евстафьев.

В американском Госдепе ранее заявили, что поставки Киеву истребителей F-16 и обучение украинских летчиков — приоритет для США. В ведомстве добавили, что не поощряют удары с помощью этих самолетов по целям внутри России, поэтому ответственность за подобные действия будет полностью нести Украина.

При этом глава Военно-воздушных сил США заявил, что наличие F-16 у ВСУ не перевернет ход боевых действий в пользу Киева. Эту мысль развили эксперты журнала Military Watch Magazine. Они напомнили, что однодвигательный истребитель был разработан в 1970 годах. Он не обладает технологиями малозаметности, поэтому не сможет противостоять российским Су-35, МиГ-31 и Су-57.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на каких условиях Запад может передать Украине истребители F-16.