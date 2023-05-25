Туристов, найденных на Эльбрусе, доставили в Ставропольский край

Фото: Афонина Елена / ТАСС

Люди из Белоруссии мечтали о незабываемом путешествии. В итоге заблудились так, что не смогли найти дорогу.

На Кавказе завершилась масштабная поисковая операция — туристов, потерявшихся на Эльбрусе, спасли и доставили в Ставропольский край. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В официальном заявлении отмечалось, что в настоящий момент жизни и здоровью людей ничто не угрожает. Все они находятся в городе Лермонтов.

Известно, что туристов пришлось спускать несколькими рейсами. О пропаже людей сообщил один из родственников путешественника, с которым долго не мог выйти на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как путешествовать одному и не потерять ориентиры.