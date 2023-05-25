«Есть что поделить»: кому достанется миллионное наследство Мити Фомина

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Артист пока не торопится писать завещание. Стоит ли?

Митя Фомин никогда не был женат, наследников у него нет. Хотя имущество артиста исчисляется сотнями миллионов рублей. Кому же достанется богатство? Ответ на этот вопрос узнало издание dni.ru за кулисами XII национальной музыкальной премии телеканала RU.TV.

В сталинском доме на Фрунзенской набережной Москвы у звезды есть двухуровневая квартира площадью 80 «квадратов». Несколько лет назад он купил небольшую квартиру в Крыму, буквально в десяти метрах от берега моря.

Более того, у певца есть особняк в Италии, между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей, излюбленном месте для российских туристов. Дому более трехсот лет, сегодня там живет сестра музыканта.

Однако Фомин не спешит с завещанием. Хотя в интервью он признался, что у него мудрая мама, которая заставляет его составить документ.

«Все равно по закону все должно достаться ближайшим родственникам — в моем случае это маме, сестре и двум ее сыновьям. У меня есть, что поделить, но я пока не хочу об этом думать», — признался 49-летний исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Митя Фомин раскрыл правду о своем образовании.