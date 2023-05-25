Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинске

Фото, видео: Уральская транспортная прокуратура; 5-tv.ru

Причины выясняет транспортная прокуратура.

В Челябинске произошла авария на железной дороге. С рельсов сошли вагоны грузового поезда.

В них перевозили щебень, весь он высыпался на землю. Причины сейчас выясняет транспортная прокуратура. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Камарчага — Балай.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Что именно перевозилось в вагонах, не уточняется, но угрозы экологии нет.