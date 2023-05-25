Россия и Белоруссия подписали документы по содержанию ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Москва и Минск определили порядок содержания нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище, которое должны достроить к началу июля.

Россия и Белоруссия подписали договор по содержанию нестратегического ядерного оружия. На встрече глав Минобороны двух государств определили порядок размещения оружия в хранилище Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

«Подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — сообщили в ведомстве.

Минск и Москва заинтересованы в том, чтобы продолжать развитие стратегических союзнических отношений в военной сфере.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркнул, что данные действия — это ответные меры на ядерные угрозы со стороны стран НАТО. Шойгу подтвердил, что их решение соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам.

О том, что Россия разместит свое ядерное оружие на территории Белоруссии, стало известно 25 марта. Хранилище должны достроить к началу июля. Владимир Путин подчеркнул, что данное решение связано также с соответствующей просьбой белорусской стороны. Кроме того, эта мера позволит сдержать западные страны от вмешательства в вооруженный конфликт на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии.