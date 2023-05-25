Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву

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В столице у него запланирована рабочая встреча с премьер-министром Армении Пашиняном. Подпишут ли страны мирное соглашение после 30 лет конфликта?

В Москву с рабочим визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как сообщило агентство АзерТадж, причиной поездки стала запланированная встреча с Николом Пашиняном — премьер-министром Армении.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента РФ Владимира Путина 25 мая прибыл с рабочим визитом в Москву», — отмечается в сообщении.

Между Армений и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения. Причина в споре о принадлежности Нагорного Карабаха, который объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Военный конфликт, начавшийся в 1992-м, лишил страну контроля над Карабахом.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Поэтому президент страны Владимир Путин пригласил глав двух государств на переговоры в Москву.

О том, что Пашинян посетит Россию, стало известно 24 мая. Премьер-министр Армении, помимо участия в трехсторонней встрече с лидерами РФ и Азербайджана, также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Недавно Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Но Баку должна обеспечить безопасность армянского населения в регионе — такое условие выдвинул премьер-министр Армении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские миротворцы пресекли конфликт враждующих сторон в Нагорном Карабахе.