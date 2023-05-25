«Не оставили выбора»: в Пентагоне раскрыли правду о конфликте на Украине

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Вашингтон мог бы избежать украинского сценария, если бы обеспечил реализацию Минских соглашений. Однако дискриминация русскоязычного населения продолжилась.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не оставили России выбора в вопросе Украины. Своим мнением он поделился в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам военного, у Соединенных Штатов есть одна отличительная особенность — они привыкли не брать во внимание чужие интересы. Более того, отметил он, американская сторона очень часто не осознает даже свои интересы во время реализации внешней политики.

Макгрегор уточнил, что именно эти два принципа послужили тому, что сегодня происходит на Украине. По его словам, в США никто не загадывал и, тем более, не стремился к конфликту и спонсированию военных действий.

«Но мы, в общем-то, не оставили (президенту РФ Владимиру) Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», — подчеркнул экс-советник Пентагона.

Дуглас Макгрегор в заключение добавил, что США могли бы избежать подобного сценария, если бы заставили киевский режим остановить дискриминацию русскоязычного населения.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле объяснили невозможность «заморозки» конфликта на Украине.