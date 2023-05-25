В Крыму перехватили шесть беспилотников

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Российские военные заглушили сигналы БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО России отразили нападение шести беспилотников в разных районах Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА», — сообщил Аксенов.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет.

Глава республики также призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе отразили атаку беспилотников.