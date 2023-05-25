ФСБ задержала двух диверсантов за попытку сорвать работу Ленинградской и Калининской АЭС

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Засланные Киевом преступники пытались сорвать работу Ленинградской и Калининской АЭС. Заготовили для этого взрывчатку и попались на глупой ошибке.

Сотрудники ФСБ задержали двух диверсантов, подозреваемых в подрыве опор линий электропередачи (ЛЭП) с целью остановить работу Ленинградской и Калининской АЭС. Видео с работой правоохранителей появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По замыслу Службы внешней разведки Украины (СВРУ), теракты должны были произойти в преддверии празднования Дня Победы. Для этого диверсионно-террористической группе (ДТГ) приказали подорвать более 30 опор ЛЭП. В случае успеха это привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы двух АЭС.

«Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под семь опор Калининской АЭС», — рассказали в спецслужбе.

Попались диверсанты на глупой ошибке — произошел незапланированный подрыв одной из заминированных опор ЛЭП. После этого преступники испугались преследования и затаились. Однако их все равно нашли и задержали. Участниками ДТГ оказались граждане Украины Александр Майструк (кличка Механик) и Эдуард Усатенко (кличка Макс), рассказали в ФСБ.

По данным следствия, их осенью 2022 года завербовал сотрудник СВРУ Виталий Горбатюк. Оба диверсанта прошли спецподготовку. Был с ними и третий — гражданин Украины и России Юрий Кищак (псевдоним ЮБК). Он сейчас находится в Бельгии, объявлен в розыск.

Кроме того, удалось установить личность и задержать пособников диверсантов. Это россияне, обеспечившие их телефонами и транспортом с поддельными номерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера, передававшего Украине сведения об объектах ОПК.