«Гость с Дикого Запада»: в США привлекли ковбоя для поимки сбежавшей коровы
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Ковбой на лошади помог поймать корову в американском Мичигане
Фото, видео: www.globallookpress.com / Frauke Scholz; 5-tv.ru
После поимки с животным ничего не случилось.
В американском штате Мичиган лишь вмешательство ковбоя на лошади и с лассо помогло остановить сбежавшую корову.
Домашнее животное оказалось посреди шоссе и еще довольно долго уходило от преследователей. Но полицейские на автомобилях и квадроциклах так и не смогли его остановить.
Тогда-то и был вызван «гость с Дикого Запада». Он успешно заарканил корову и не дал ей спровоцировать ДТП. Животное благополучно вернули на ферму. Сообщается, что после поимки с животным ничего не случилось.