Не за рулем: автомобилистов в России становится меньше
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru
В прошлом году водительское удостоверение получили один миллион 360 тысяч человек.
Автомобилистов в России становится все меньше. Как выяснили Известия, в прошлом году водительское удостоверение получили один миллион 360 тысяч человек. Годом ранее их было на 12 процентов больше.
Причин тут несколько. Во-первых, стало сложнее сдавать экзамены в ГИБДД. К тому же автомобильный рынок сейчас испытывает не лучшие времена. Но самое интересное - и это мировая тенденция - молодежь предпочитает передвигаться на общественном транспорте или такси.
В том числе потому что привыкли все время быть в интернете - смотреть соцсети, писать в чатах. А делать это за рулем не удобно и небезопасно.