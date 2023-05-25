В Петербурге забили фонтаны из грязи
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Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ермохин; 5-tv.ru
Коммунальщики решили провести диагностику теплосетей, в результате трубы прорвало сразу в нескольких местах.
На Васильевском острове в Петербурге забили фонтаны из грязи. Коммунальщики решили провести диагностику теплосетей, в результате трубы прорвало сразу в нескольких местах.
Смесь кипятка и глины залила все вокруг, повредив припаркованные автомобили.
Коммунальщики говорят, такие испытания необходимы при подготовке к новому отопительному сезону.