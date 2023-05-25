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Коммунальщики решили провести диагностику теплосетей, в результате трубы прорвало сразу в нескольких местах.

На Васильевском острове в Петербурге забили фонтаны из грязи. Коммунальщики решили провести диагностику теплосетей, в результате трубы прорвало сразу в нескольких местах.

Смесь кипятка и глины залила все вокруг, повредив припаркованные автомобили.

Коммунальщики говорят, такие испытания необходимы при подготовке к новому отопительному сезону.