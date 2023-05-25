Противник пытается огрызаться: как работает артиллерия армии России в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Бойцы ВС РФ ликвидируют технику и укрепления противника со снайперской точностью.

В зоне спецоперации ни на минуту не стихают позиционные бои. Технику и укрепления боевиков со снайперской точностью уничтожают российские артиллеристы. Противник огрызается, открывая ответный огонь. Вместе с бойцами под обстрел попала съемочная группа «Известий». С передовой — репортаж корреспондента Родиона Северьянова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов ЦВО при выполнении огневых задач в зоне проведения СВО.

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С» и «Мста-С», а также буксируемых гаубиц Д-20 ЦВО ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению целей.