Крупный пожар произошел на строительном рынке в Одинцово

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС жертв в результате инцидента нет.

На строительном рынке в Одинцово полыхают торговые павильоны. МЧС бросило на тушение значительные силы, но с бушующим пламенем, которое охватило значительную площадь, не удается справиться уже несколько часов. Корреспондент Александр Морозов передает с места ЧП.

Рухнувшие перекрытия, искореженный металл и разлетающиеся в виде пепла стройматериалы на сотни метров вокруг. Так сейчас выглядит строительный рынок в Одинцово, где вспыхнуло гигантское пламя.

В районе пожара стойкий запах химической гари. Это от банок с краской и лаком. В нескольких километрах от рынка — массив жилых домов, которые прямо в эти минуты накрывает ядовитым дымом.

Огонь быстро распространяется. Пожарным помогают неравнодушные прохожие.

Жертв удалось избежать, потому что пожар начался после закрытия рынка в 22:40. Это спасло многие жизни. Территория сейчас оцеплена.

Пожар очень быстро распространяется по всему рынку. Спасатели пытаются отсечь пламя от павильонов, которые не были задеты.

Изначально горела площадь в 150 квадратных метров, теперь пожарные тушат больше километра территории.

Пламя вырывается из ангаров и уничтожает все вокруг. По нашим данным, последний раз пожарная проверка на этом рынке была семь лет назад.

Специалистами МЧС были обнаружены нарушения. Но, судя по высоте огня, их так и не устранили.

Пожару практически сразу присвоили четвертый уровень сложности. Огонь стремительно пробирается вглубь конструкций, уничтожая легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

Сгорел не только сам рынок, но и припаркованные машины. Точную причину пожара установят следователи. Они уже возбудили уголовное дело.