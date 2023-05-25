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Главная задача — концентрироваться на созидании и благополучии.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 25 мая?

В четверг время садить посевы в подготовленную накануне почву. Энергии будут помогать прорастанию зерен — ваших планов, проектов и устремлений. Главная задача в четверг — концентрироваться на созидании и благополучии.

Совет дня: в четверг хорошо покупать имущество и совершать инвестиционные сделки. Энергии дадут поддержку стратегическим начинаниям и долгосрочному партнерству. В бытовом плане день хорош для того, чтобы приводить в порядок и украшать окружающее вас пространство.

Предостережение дня: не берите в четверг кредиты и вообще деньги в долг. Может статься, что отдавать долги-кредиты будете гораздо дольше, чем планируете.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.