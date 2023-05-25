Мечты сбываются: пенсионерка из Уфы в 72 года стала балериной
27 0
Пенсионерка из Уфы в 72 года стала балериной
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Теперь день женщины расписан по минутам.
То, что детские мечты могут сбываться в любом возрасте, доказала 72-летняя пенсионерка из Уфы.
Она всегда хотела заниматься балетом, но только сейчас смогла реализовать свое желание. Теперь день женщины расписан по минутам: каждое утро - пробежка, а тренировки четыре раза в неделю. Еще и на сцене выступает.