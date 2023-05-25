В Барнауле шумного жильца обязали продать квартиру

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

В подростковом возрасте мужчина крепко подружился с алкоголем и тогда весь подъезд перестал спать спокойно.

Сейчас же редко удается утихомирить соседей, которые регулярно чем-то стучат, сверлят или громко слушают музыку. Порой уходят долгие годы на то, чтобы добиться справедливости. Беспрецедентный случай произошел в Барнауле. Там суд обязал выселить шумного соседа из его собственной квартиры. Анна Воропай выяснила, а есть ли теперь шансы у других страдальцев?

В этой пятиэтажке на окраине Барнаула и поселился очень шумный сосед. Точнее, он жил здесь с рождения. А когда в подростковом возрасте крепко подружился с алкоголем - весь подъезд перестал спать спокойно.

"Он нам вообще житья не давал. Все ночи грохот, шум, вопли, маты. А когда он начинает долбить по стенкам - у меня даже картинка упала", - поделилась Светлана Пашкова.

В полицию и администрацию летели десятки жалоб от измученных бессонницей соседей. За нарушение тишины мужчину штрафовали 20 раз. Но ни рубля из 27-ми тысяч он не выплатил. У него и работы-то нет. Инициативные пенсионерки были настойчивы: в конце концов районные чиновники сами пошли в суд. И вот долгожданное решение.

По сути, создан прецедент. Еще никогда в стране собственника принудительно не лишали единственного жилья. Только на том основании, что он слишком шумит.

"Квартира будет выставлена на публичные торги. Там не полностью квартира, решение в отношении доли. Принадлежащей этому лицу. Но исполнением решения суда будет заниматься уже служба судебных приставов", - рассказал Денис Летягин, глава администрации Индустриального района Барнаула.

Половина квартиры принадлежит брату неспокойного жильца. А значит, есть вероятность, что родственники договорятся между собой, и дебошир, формально лишившись права на недвижимость, останется там жить.

За финалом этой истории теперь с тревогой следят в других регионах.

А с виду соседи Юлии – такие милые люди. Только с утра до ночи ей слышно, как они роняют на пол что-то очень тяжелое. Причем встают жильцы сверху, как и положено бодрым пенсионерам, в 6.30 даже в выходные.

"Постоянно вечерами грохот, стук, бег, топот, постоянно что-то падает, роняют с сильным грохотом. Говорят, если вам то-то не нравится - вы можете отсюда съезжать", - пожаловалась Юлия Оськина, соседка.

Ярославе из Петербурга так и пришлось поступить. Ее соседи тоже казались приятными людьми, пока к ним не приехали внуки.

"Это какой-то принципиальный был вопрос - я ничего своим детям запрещать не буду. Да, виброколонкой я несколько раз пользовалась. Ну и в принципе звуки дрели на низких частотах доносят информацию, что кто-то недоволен", - делится Ярослава Петрова.

Жильцы барнаульской пятиэтажки тем временем наконец-то стали засыпать без снотворного - после решения суда беспокойный мужчина дома больше не появлялся.

"Мы довольны, что он все-таки съедет. Пускай он там где-нибудь, кого-нибудь веселит, но только не нас. Нам уже это веселье надоело вот так", - отмечает Александра Банщикова.

Правда, нет никакой гарантии, что шумный сосед не объявится снова. Или не заедет в другой дом - и тогда он станет уже вашим соседом.