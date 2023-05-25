О чем говорил Путин на Евразийском экономическом форуме. Главное

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В российскую столицу прибыли сотни бизнесменов, политиков и лидеры стран ЕАЭС.

О крахе старого миропорядка, основанного на интересах Запада, говорил и Владимир Путин. Президент выступил на Евразийском экономическом форуме, который открылся в Москве. В российскую столицу прибыли сотни бизнесменов, политиков и лидеры стран ЕАЭС. Как это выглядит и самое главное о чем говорят — знает наш обозреватель Николай Иванов.

Яркие краски. Воздушные ткани. Коллекция восточной одежды — прямо в кулуарах Евразийского форума. Это индонезийцы привезли свои коллекции. Они очень хотят работать с ЕАЭС.

И таких стран много. Сегодня Евразийский экономический союз — это пять государств СНГ. Плюс — торговые партнеры и те, с кем заключены соглашения о свободной торговле. На глазах формируется новый полюс экономического притяжения.

Именно на востоке, а не на западе, сейчас новые драйверы роста.

«Общий ВВП государств Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%. А некоторые эксперты за бугром предсказывали совсем другой сценарий», — заявил Владимир Путин.

И те, кто сейчас с нами — точно в плюсе. Председатель КНР прислал видеозапись.

«Развитие Китая неотделимо от Евразии и приносит выгоду евразийскому региону. Китай самый крупный партнер Евразийского экономического союза», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Но не все были так прозорливы. Президент Белоруссии вспоминает «кухню» Евразийского союза.

«Наше евразийство, ЕАЭС, начиналось на кухне у президента Путина. С нами тогда была Украина. Потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла», — напомнил Александр Лукашенко.

Фантастическая цифра, которая прозвучала сегодня: 90% расчетов в Евразийском союзе уже проходит в национальных валютах. То есть, зависимость от доллара минимальная.

С общим энергетическим рынком — сложнее.

«Сегодня формируем как раз правила общего рынка и газа, и нефтепродуктов, и электроэнергии. И есть своя история или условия работы этих рынков. Они совершенно разные. Есть там и вопросы, конечно, но работаем», — сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

А ведь энергетика — это тоже индикатор независимости. Стоило Европе отказаться от дешевого российского газа — и из сильнейшей экономики Старого Света — Германии — побежали промышленные предприятия. В Америку.

«Кто виноват в том, что произошло? Северный поток — 1 взорвали, поток-2 не открыли. Маршрут Ямал-Европа через Польшу закрыли. Польша закрыла. Мы что ли закрыли? Они же закрыли. Не мы же это сделали! А Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит, мы все свои обязательства выполняем в полном объеме», — подчеркнул российский лидер.

Расстановка сил на планете меняется. Понятно, что однополярного мира больше не будет.

«Если мы, как в народе говорят, не прошлепаем, тот, кто быстрее бежит — тот будет в авангарде в течение пары десятков лет. Россия должна быть очень активной. Авторитет ее, несмотря на то, что Запад кричит во всех СМИ, огромен», — заявил президент Белоруссии.

«Специфика, которую нам надо учитывать, — это наличие в рамках Евразийского экономического союза Союзного государства Россия и Белоруссии. Ну я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. И есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Киргизстаном и Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться», — считает казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

Глобальная цель — конечно, не количество деловых партнеров. Все проще: чтобы каждый житель стран ЕАЭС — почувствовал изменения к лучшему. Чтобы была высокооплачиваемая работа. И предсказуемое будущее. Его лидеры Евразийского союза — наверняка еще обсудили на неформальном ужине в Кремле. Туда они, кстати, отправились на одном микроавтобусе.