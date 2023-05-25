Работал слесарем: сосед раскрыл подробности о подозреваемом в педофилии в Якутии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Знакомый мужчины не может поверить, что тот способен на такое страшное преступление.

Обвиняемый в педофилии 34-летний Айдер Асанов не казался подозрительным, поэтому его возможные преступные увлечения удивили соседей по родительскому дому. По словам жителя Джанкоя, который сталкивался с обвиняемым, мужчина не привлекал внимание и не отличался от других. Его семья производила впечатление адекватных и нормальных людей.

«Обыкновенный. <…> Такого не слышал, чтобы где-то что-то… Как нормальный человек. Работал. Он работал, я помню, в Горгазе слесарем», — сообщил сосед Асанова в беседе с 5-tv.ru.

Мужчина отметил, что не верит в правдивость обвинений своего бывшего соседа. Айдера Асанова он охарактеризовал как положительного человека, поэтому ему сложно назвать его педофилом.

Громкий скандал с изнасилованием малолетнего ребенка прогремел в начале мая. Некий подросток из Канады проводил время в чат-рулетке и наткнулся на шок-контент: на видео взрослый мужчина надругался над маленькой девочкой. Парень заснял отрывок происходящего и показал знакомому блогеру. Тот, в свою очередь, показал историю общественности.

Ситуация быстро распространилась по Telegram-каналам, на что обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. После этого личность вероятного педофила установили. Им оказался Айдер Асанов родом из крымского Джанкоя. Около девяти лет назад мужчина перебрался в Якутию. Там его и задержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бабушка изнасилованной девочки раскрыла правду о подозреваемом.