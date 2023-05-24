Си Цзиньпин оценил перспективы сотрудничества Китая со странами ЕАЭС

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Китайская сторона ориентирована на укрепление взаимодействия.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у Китая и Евразийского экономического союза прослеживаются огромные перспективы и потенциалы для сотрудничества. Об этом китайский лидер сообщил во время своего видеообращения к участникам пленарного заседания Евразийского экономического форума (ЕАЭС), которое прошло в Москве.

По словам Си Цзиньпина, ЕАЭС показывает рост «в духе открытости» и взаимной выгоды между государствами региона. Он также отметил, что союз стремится к тесным контрактам с соседними странами, а также Шанхайской организацией сотрудничества и другими многосторонними механизмами.

«Наблюдаются хорошая динамика роста и огромный потенциал для сотрудничества», — отметил он.

Кроме того председатель КНР добавил, что ЕАЭС уже сейчас добился ощутимых успехов, но не останавливает работу над созданием пространства совместного развития. Он напомнил, что КНР является одним из самых крупных партнеров Евразийского экономического союза. Он уточнил, что в 2022 году товарооборот между сторонами увеличился более чем на треть. В прошлом году показатель превысил отметку в 243 миллиарда долларов.

Си Цзиньпин в заключение подчеркнул, что Пекин заинтересован в укреплении взаимодействия с ЕАЭС. По словам китайского председателя, во время его визита в Москву ему удалось достичь новых договоренностей о сотрудничестве в этой сфере с президентом РФ Владимиром Путиным.

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