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Соответствующие данные появились на официальном портале нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю. Соответствующие данные появились на официальном портале нижней палаты парламента.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В нем отмечалась важность Азовского моря и Керченского пролива для экономик России и Украины, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса.

Верховная рада Украины в феврале 2023 года денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил эффективное развитие российской экономики. При этом глава государства подчеркнул, что большую роль в этом деле играет сотрудничество с иностранными партнерами, заинтересованными в будущем без экономических потрясений.