Высоко оценил усилия: что Путин подарил патриарху Кириллу в День тезоименитства
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Путин подарил патриарху Кириллу букет и иконы в день тезоименитства
Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Глава государства высоко оценил усилия церкви по поддержанию гражданского мира.
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства.
Глава государства высоко оценил усилия церкви по поддержанию гражданского мира. Российский лидер вручил главе церкви букет и иконы.
Тезоименитство — это праздник именин. Будущий предстоятель Русской православной церкви был пострижен в монашество с именем Кирилл — в честь просветителя славян.