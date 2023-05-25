«Не захотела видеть»: Волочкова рассказала об отношениях с дочерью

Волочкова рассказала о выступлении с дочерью на фоне слухов о конфликте

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Балерина уверяет, что ничего страшного между ними не произошло.

Балерина Анастасия Волочкова на фоне слухов о том, что ее дочь Ариадна не хочет пускать мать на выпускной, представила 5-tv.ru собственную версию событий.

Она уверяет, что ничего страшного в семье не произошло. Более того, недавно они вместе выступили на ее концерте в «Известия Холл».

Также Волочкова напомнила, что наследница постоянно принимает участие в ее спектаклях, несмотря на сложные отношения между ними.

«Выпускной вечер, выпускной бал. Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради бога. Ничего страшного не произошло», — говорит танцовщица.

До этого балерина призналась, что не была на последнем звонке Ариадны, а также вряд ли появится на выпускном. По ее словам, родная дочь видит в ней конкурентку.

На днях наследница окончила лицей при Высшей школе экономики и теперь ей предстоит сделать выбор касательно будущего. По словам Волочковой, она дала ей абсолютно все — они даже записали совместный альбом.

В 2007 году балерина вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина. Впоследствии она призналась, что свадебная церемония была фиктивной, и официально они так и не были расписаны. У них есть общая дочь Ариадна.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Волочкова рассекретила нового ухажера.