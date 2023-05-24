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В рамках форума ЕАЭС президент РФ Владимир Путин объяснил значимость стратегии. Без нее никуда?

Россия продолжит работу по переходу на национальные валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на Евразийском экономическом форуме (ЕАЭС).

«Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах и намерены еще активнее работать с партнерами во всем мире и в ЕвраАзЭс, в том числе для полноценного перехода на национальные валюты», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин заявил, что мечты «коллективного Запада» о крахе российской экономики никогда не сбудутся. Глава государства неоднократно отметил верность выбранного курса развития, слаженную работу с иностранными партнерами, которая, в числе прочего, обеспечит будущее без экономических потрясений.

Ранее сообщал, что власти России установили выплаты семьям погибших и раненых в зоне СВО сотрудников МЧС.