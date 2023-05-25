«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

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Действительно ли огородники меньше подвержены данному недугу?

Садоводство действительно уменьшает шансы заболеть синдромом Паркинсона. Об этом 5-tv.ru заявил врач-невролог Павел Владимирович.

Он пояснил, что чем в более чистых условиях живет человек, тем сильнее увеличивается шанс возникновения недуга. Это связано с тем, что иммунная система не борется с внешней угрозой, а пускает все силы на уничтожение собственного организма.

Эксперт сравнил клетки нашего организма с солдатами. Владимирович на доступном языке объяснил то, что происходит в нашем теле, когда иммунная система бездействует.

«Очень важно понимать, когда армия, а иммунитет — это именно наша армия, бездействует. Сразу начинается в ней вакханалия. То есть идет очень-очень-очень быстро. Буквально в течение двух недель. Это доказано. Я могу вам сказать, как военный врач. Идет деморализация. Начинается очень быстро пьянство, разгул, изнасилования местного населения и прочее, прочее, прочее. Здесь даже высоко организованные тренировоные люди сразу пускаются во все тяжкие, а чего мы хотим от маленьких клеточек очень и очень агрессивных», — добавил невролог.

Врач также пояснил, почему у дачников шанс заболеть синдромом Паркинсона гораздо меньше.

«Если человек работает в саду. Если человек работает в грязи, занимается уборкой, то у него неизбежно через микроранки на руках в кровь поступает огромное количество инфекций», — уточнил специалист.

Владимирович отметил, что в такой ситуации имунная система перестанет бороться с собственным организмом и бросит силы на битву с микробами. Также врач подчеркнул пользу спорта в борьбе с аутоиммунными заболеваниями.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач рассказал о последствиях ожирения для ментального здоровья.