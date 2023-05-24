Квартиру Зеленского в Крыму выставят на аукцион

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Вырученные средства пойдут на нужды СВО.

Национализированную квартиру Владимира Зеленского в Крыму выставят на аукцион. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на спикера Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Отмечается, что квартира записана на супругу президента Украины Елену. Вырученные с продажи средства пойдут на нужды СВО.

«Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги будут поступать на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных», — заявил Константинов.

24 мая госсовет Крыма единогласно проголосовал за национализацию имущества украинских бизнесменов. Всего в новый перечень национализированного имущества попало 57 объектов. В нем можно найти винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», торговые площади «Скай плаза» в Ялте и многое другое.

Госсовет Крымской республики еще в 2022 году утвердил решение национализировать имущество олигархов Украины, которые связаны с киевским режимом. В собственность Крыма перешли 130 объектов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о начале работы над концепцией развития авиации на Украине. Она предусматривает переход на новые типы самолетов, программы обучения пилотов и организационную структуру.