«Цены очень привлекательные»: назван способ крупно сэкономить на путешествии

Эксперт Барзыкин: Для экономии лучше путешествовать с конца мая до июня

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Специалист выделил периоды, когда туры будут стоить дешевле.

Цены на туристические поездки снижаются с конца мая до июня, а также в октябре. Об этом изданию URA.RU заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Нужно понимать, что с 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%, если не горит поездка. После высокого майского сезона очень серьезно проседают цены. Дети еще готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись. Но цены очень привлекательные, хотя разница между концом мая и июнем небольшая» — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что цена между сентябрем и августом еще привлекательней, потому что дети ушли в школу, а их родители начнут активно следить за их успеваемостью.

Барзыкин рекомендует покупать только базовый пакет тура. Все экскурсии и прочие услуги можно докупить на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция вводит новую политику для российских туристов.