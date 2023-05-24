Богомолов осудил российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Режиссер Богомолов написал статью с осуждением российской элиты за скорбь о прошлой жизни

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Режиссер призвал «людей при деньгах или возможностях» отбросить презрение к своей стране и народу.

Режиссер Константин Богомолов резко раскритиковал российскую элиту за скорбь о прошлой жизни. Разгромную статью руководителя Театра на Малой Бронной под названием «Диетическое горе» опубликовало РИА Новости.

В тексте мужчина пишет о категории «особых русских», к которым относит «людей при деньгах или возможностях», а также «условное интеллектуально-интеллигентское сословие». Эти люди, по мнению Богомолова, продолжают страдать из-за происходящих вокруг перемен.

Обращаясь к «особым русским», режиссер говорит, что с началом российской спецоперации на Украине прошлое безвозвратно умерло и «поезд истории пошел по иным рельсам», поэтому пора оставить страдания о прошлом.

Между тем «особые русские» продолжают переживать из-за «потери права жить по лжи», пишет Богомолов. Он подчеркивает, что в феврале 2022 года эти люди потеряли право быть «прогрессивными ворами», сидя при этом на двух стульях.

«Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей. Потому что их мнение имеет значение», — заключил Богомолов.

Режиссер уже не впервые выступает с манифестом на актуальную общественно-политическую тему В феврале 2021 года он обнародовал статью «Похищение Европы 2.0», в котором высказал свой взгляд на суверенный путь России и кризис европейских ценностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Александр Пашутин осудил артистов-иноагентов, которые позволяют себе «танцевать на костях», сочиняя «песенки и стишки о павших в СВО солдатах».