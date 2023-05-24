Захарова с иронией высказалась по поводу перехода ПЦУ на новый календарь

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новоюлианский календарь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) о переходе на новый церковный календарь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«На референдуме решили или без демократии обошлись?» — спросила Захарова.

До этого стало известно о том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новоюлианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря, вместо 7 января.

Также сместились и другие даты важных христианских праздников. Например, Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября (вместо 14 октября), Крещение — 6 января (вместо 19 января), День святого Николая — 6 декабря (вместо 19 декабря). Однако Пасху и Троицу ПЦУ решили оставить нетронутыми.

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