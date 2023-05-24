Убитая горем Диана Гурцкая повторяла одни и те же слова у гроба Петра Кучеренко

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Певицу, стоявшую возле тела любимого супруга, поддерживали самые близкие.

На церемонии прощания с супругом Петром Кучеренко певица Диана Гурцкая долго стояла у гроба, повторяя одни и те же слова. Об этом сообщает издание «МК».

«Петя, Петя, любимый… Как же так? Как же так…» — говорила артистка, стоя рядом с телом покойного.

Возле гроба также находились самые близкие люди, в числе которых — мама Кучеренко и его сын. Они поддерживали Гурцкая, которой с трудом удавалось стоять на ногах.

Погружена в глубокое горе была и 81-летняя мать чиновника. Она скрывала лицо за большими темными очками и так же, вцепившись в гроб, стояла рядом с сыном.

Для нее это второй серьезный удар — несколько лет назад умер ее муж. Рядом с женщиной на протяжении всей церемонии находилась Гурцкая, а возле гроба Кучеренко женщины крепко держали друг друга за руки.

Помимо родных, Диану Гурцкая в этот день приехали поддержать друзья и коллеги, которые также были знакомы с ее покойным мужем.

Петр Кучеренко умер поздним вечером 20 мая по пути домой. Чиновник возвращался из командировки на Кубу и почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета.

Самолет экстренно посадили в Минеральных Водах, а Кучеренко вызвали врачей. Однако вмешательство специалистов оказалось безрезультатным.

Кучеренко ушел из жизни в возрасте 46 лет, его похоронили на Троекуровском кладбище. Причиной смерти, по неподтвержденным данным, стал сердечный приступ.

Ранее психолог Минченков объяснил 5-tv.ru, почему Диана Гурцкая не плакала на прощании с мужем.