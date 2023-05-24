Получивший тяжелое ранение главком ВСУ Залужный не сможет продолжать службу

РИА Новости: главком ВСУ Залужный не сможет продолжить свою службу после ранений

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Появилась информация о том, что генерал перенес несколько тяжелых операций, в том числе трепанацию черепа.

Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный не сможет продолжить службу из-за полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По сведениям агентства, в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. После ранения ему была сделана трепанация черепа.

Состояние здоровья украинского главкома осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

О тяжелом ранении и даже ликвидации Залужного заговорили 10 мая, после того как глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может присоединиться к заседанию комитета из-за «напряженной оперативной ситуации».

Сразу после этого поползли слухи о смерти Залужного. По другим версиям, главком взял отпуск. В сети даже появились фото, где он запечатлен на отдыхе и на свадьбе родственников. Однако быстро выяснилось, что снимки старые.

Представитель хакерской группы «Джокер ДНР» 22 мая заявил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара по штабу. Об этом сообщили агенты группы в ВСУ. По их сведениям, главком перенес несколько тяжелых операций и, возможно, по состоянию здоровья покинет свой пост.

В тот же день Залужный впервые после исчезновения появился «на публике». Он по видеосвязи выступил на открытии Международной конференции в честь Дня науки в Одесской юридической академии. В кадре был размыт фон, что не позволяло понять, где находится главком.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего произошел раскол между окружением президента Украины Владимира Зеленского и генералитетом ВСУ во главе с Валерием Залужным.