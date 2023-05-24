Незрячая Диана Гурцкая у гроба мужа совершила обряд?

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Знаменитая певица осталась вдовой в 44 года. У гроба Петра Кучеренко она не проронила ни слезинки, зато много водила руками возле него.

В Елоховском соборе Москвы прошла церемония прощания с заместителем главы Минобрнауки Петром Кучеренко. Об этом сообщает издание dni.ru. Покойный, как уточняется, был мужем певицы Дианы Гурцкая. Она тяжело переживает смерть любимого человека.

На похоронах незрячая артистка долго стояла у гроба и гладила лицо ушедшего из жизни супруга. Некоторые фанаты подумали, что это все было похоже на какой-то обряд, но объяснить все толком не смогли. Рядом со звездой были близкие люди — сын Константин и брат Роберт.

Также на церемонии присутствовали друзья и коллеги: Марк Тишман, Лолита и Анита Цой, Юрий Аксюта и другие. Петр Кучеренко был чиновником, любящим мужем и прекрасным отцом, вспоминали его родные. 20 мая он неожиданно скончался во время перелета.

Муж Гурцкая возвращался домой из командировки на Кубу, как вдруг ему стало плохо прямо на борту самолета. Даже экстренная посадка и помощь врачей не позволили спасти мужчину. Кучеренко ушел из жизни в возрасте 46 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве завершилось прощание с Петром Кучеренко. После траурной церемонии гроб с его телом отправился на Троекуровское кладбище.