Рок-музыкант Валерий Кипелов удостоен звания Заслуженного артиста России

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Недавно артист ездил в Сирию, чтобы провести концерт для российских бойцов.

Российский музыкант Валерий Кипелов удостоился звания заслуженного артиста России. Соответствующий статус лидеру группы «Кипелов» присвоил президент страны Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту», — указано на официальном портале правовых актов.

До создания собственной группы Кипелов был вокалистом легендарной «Арии», на музыке которой выросли многие жители страны. В коллективе рок-музыкант работал с 1985 по 2022 год, после чего ушел в «сольное плавание».

В начале мая Валерий Кипелов посетил Сирию, чтобы выступить перед российскими бойцами. Музыкант исполнил не только собственные хиты, но и песни Великой Отечественной войны. О концерте тогда сообщали в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Юта получила звание заслуженной артистки России.