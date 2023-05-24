RuStore анонсировал новые возможности для пользователей и разработчиков

Фото: vk.com

Официальный магазин приложений для Android анонсировал планы по развитию платформы.

В 2023 году RuStore будет доступен и адаптирован для работы на разных устройствах — телевизорах, ТВ-приставках, а также откроет инструменты монетизации для физических лиц.

В ближайшее время физические лица, зарегистрированные как самозанятые, смогут подключить монетизацию своих продуктов. Для них RuStore откроет возможность зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения. Условия монетизации одинаковы для юридических лиц и для самозанятых граждан.

В течение 2023 года версия RuStore будет доступна на ТВ и ТВ-приставках, а также будет адаптирован интерфейс для планшетов. Пользователи получат доступ к стриминговым сервисам, приложениям ТВ-каналов и играм на своих устройствах. Разработчики смогут увеличить свою аудиторию и публиковать различные версии своих продуктов в единой консоли магазина приложений.

RuStore продолжит улучшать инструменты для разработчиков — появятся сервисы аналитики и тестирования, возможности продвижения приложений внутри магазина. расширится функциональность собственных технологий стора.

«Запуск и развитие RuStore стало результатом сотрудничества крупнейших игроков интернет-рынка и усилий профессиональной команды. В основе работы магазина приложений лежат российские разработки, созданы необходимые условия и технологии для беспрерывного ведения бизнеса разработчиков. На платформе уже представлено семь тысяч приложений от локальных и зарубежных издателей, крупных компаний и инди-разработчиков. Мы продолжаем развивать магазин, чтобы у миллионов наших пользователей был гарантированный доступ к нужным сервисам», — сообщил вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков.

RuStore был запущен в мае 2022 года. Его развивает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ.