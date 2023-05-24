Актриса Рубцова рассказала об отношении к Гайдуляну из сериала «СашаТаня» — это любовь?
Актриса Валентина Рубцова рассказала об отношениях с Андреем Гайдуляном
Фото: Кадр из сериала «САШАТАНЯ 7 сезон», 2022 г.
Актер, сыгравший роль Саши, регулярно поддерживает напарницу по съемочной площадке.
Актриса Валентина Рубцова, известная по роли Тани в телесериале «СашаТаня», рассказала изданию Газета.ру об отношении к коллеге по проекту Андрею Гайдуляну и том, что их связывает помимо работы.
Вот уже несколько лет они играют семейную пару, поэтому им удалось сильно сблизиться. Рубцова рассказывает, что за камерой у нее довольно теплые отношения с экранным супругом.
Она уверена, что ей очень повезло встретиться с Андреем и поработать вместе. Актриса рассказывает, что у них очень напряженный график, но они совсем не замечают, как быстро проходит время, когда находятся вместе.
Кроме того, знаменитость считает Гайдуляна отличным другом, который всегда поддерживает ее во время выступлений в театре.
«Недавно я играла спектакль в театре „Русская песня“, и Андрей посетил его вместе со своей женой Сашей Велескевич (она с недавних пор играет в сериале Зубову, учительницу Алешки — Прим. ред.). Когда я услышала смех Андрея из зала, мне стало спокойнее, страх исчез!» — рассказывает Валентина.
Кроме того, коллеги по сериалу близко общаются семьями. Супруг Рубцовой хорошо относится к Гайдуляну и не ревнует жену к нему.
«Я вам так скажу: Андрей уже практически член нашей семьи. Он даже моему мужу звонит со словами: «Привет! Это муж твоей жены звонит», — призналась артистка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Гайдулян с удовольствием помогает жене в домашних обязанностях.