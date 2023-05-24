Беспрецедентно высокий уровень: итоги визита Мишустина в Китай
Мишустин: отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне
Фото, видео: РИА Новости / Александр Астафьев; 5-tv.ru
В рамках рабочей поездки был подписан ряд важных документов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в КНР встретился с премьером госсовета Ли Цяном.
Приглашение посетить Китай для возобновления регулярных встреч глав двух государств российский премьер получил в марте от Си Цзиньпина.
Мишустин отметил, что сейчас отношения Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне, о чем говорит и подписание ряда важных документов и двусторонних соглашений. Корреспондент Алексей Лазуренко продолжит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил Михаилу Мишустину передать привет президенту России Владимиру Путину.