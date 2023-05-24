Зарабатывают миллиарды: партия Зеленского попала в коррупционный скандал

На Украине инициировали проверку по факту возможной коррупции в партии Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

По данным СМИ, чиновники используют военный конфликт, чтобы шантажировать конкурентов.

Откуда появились три миллиона гривен у партии Владимира Зеленского, сейчас выясняют на Украине. Национальное агентство по предотвращению коррупции выяснило, что три человека перевели на счет фракции эту внушительную сумму, однако на момент отправки они не имели необходимых доходов для осуществления взноса в таком размере.

Скорее всего, благодетели распоряжались деньгами третьих лиц, чтобы скрыть настоящий источник финансирования. Теперь материалы отправили национальной полиции Украины для дальнейшего расследования.

Заинтересовались коррупционными схемами и западные СМИ. Американское издание Politiсo сообщило, что чиновники используют военный конфликт, чтобы шантажировать конкурентов и расширять свой бизнес. Например, чтобы избавиться от неугодной компании, нужно всего лишь обвинить организацию в связях с Россией, и тогда — наложат санкции, начнут уголовное расследование.

Благодаря киевскому режиму, как признаются боевики ВСУ, обычные военкомы зарабатывают миллиарды. Но это не единственная выгода, которую извлекают из конфликта.

Чиновники используют военкоматы, чтобы избавляться от неугодных. Лицо, выступившее против власти, может в любой момент получить повестку и отправиться в зону боевых действий. Это направление курирует СБУ — причем под угрозой даже волонтеры, которые помогают военным.