SHAMAN сыграл свадьбу с сотней поклонниц в новом клипе на песню «Мед»

Фото, видео: ТАСС / Жабриков Владимир; YouTube / SHAMAN

Грандиозная церемония проходила в Мраморном дворце Северной столицы.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) сыграл свадьбу с сотней поклонниц в новом клипе на песню «Мед». Грандиозная церемония проходила в Мраморном дворце Петербурга, интерьеры которого только усилили сказочную атмосферу, чтобы каждая из участниц ощутила себя настоящей принцессой.

«Композиция „Мед“ — о любви. А о чем еще, кроме большого чувства, грезит каждая девушка?» — подчеркивает SHAMAN.

Знаменитость уверен, что мечты каждой девушки должны сбываться, поэтому таким образом он решил признаться им всем своим поклонницам и сделать такой подарок.

Выбор места совсем не случаен. Монументальная резиденция, некогда построенная по велению Екатерины II для одного из любимейших ею фаворитов Григория Орлова, полностью отразила в клипе масштабность события. К слову, вместить в себя даже такой огромный дворец не смог. Вереница невест растянулась на сотню метров, но с каждой из них автор сладкого хита обменялся кольцами.

Также в съемках клипа принял известный телеведущий Андрей Малахов.

Уже в начале лета планируется выход долгожданного дебютного альбома SHAMAN, в котором обязательно будет представлен и танцевальный хит «Мед».

А уже 25 мая на сайте 5-tv.ru смотрите документальный фильм со съемок клипа в филиале Русского музея, где мы расскажем вам все секреты съемочного процесса и раскроем еще несколько тайн из личной жизни знаменитости.