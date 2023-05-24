Финский сценарий: почему Япония не стремится в НАТО и к чему это приведет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku; 5-tv.ru

Японский премьер Кисида опроверг подозрения о скором вступлении страны в альянс, однако заявил о развитии сотрудничества с ним. О чем идет речь?

Несмотря на то, что Япония формально не состоит и не собирается вступать в НАТО, фактически она плотно взаимодействует с альянсом. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Эксперт напомнил, что в НАТО, исходя из его названия, входят страны, которые так или иначе примыкают к Атлантике, тогда как Япония находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и поэтому не может состоять в блоке.

Однако это не главная причина, отметил Светов. Он пояснил, что руководство НАТО не видит смысла официально принимать Японию в свои ряды, потому что страна и без того фактически является частью структуры блока. Более того, США, которые заявили о своем намерении участвовать в процессах обеспечения безопасности в АТР, видят зависимую от них Японию в составе других блоков.

«Американцы возвращаются к той практике, которая была в 1950-60 годы, когда были другие блоки, которые как раз располагались в АТР. Потом они исчезли, но сейчас происходит их реинкарнация. Это прежде всего AUKUS, который объединяет Австралию, Британию и США. Рассматривается возможность подключения к нему Новой Зеландии и Канады. Плюс американцы проводят консультации по такой конструкции, как Южная Корея — Япония — США, и пытаются Индию туда подтянуть», — пояснил Светов.

Процесс создания новых блоков в АТР не столь заметен, но он идет, подчеркнул политолог. Задача американцев — создать военные союзы для противостояния с Китаем, который США объявили своим стратегическим противником, отметил эксперт.

«Поэтому, я повторю, формально никакого вступления ни Японии, ни Южной Кореи в НАТО не будет. Но они будут взаимодействовать по-другому. У нас перед глазами есть пример Финляндии, которая не была до недавнего времени членом НАТО, однако входила во все структуры альянса, взаимодействовала с ним, переводила вооружения на натовские стандарты. Теперь же она де-юре вступила в НАТО, хотя де-факто была там давно. С Японией примерно та же самая история», — заключил Светов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Японии Фумио Кисиды опроверг возникшие подозрения о скором вступлении страны в НАТО. При этом он отметил, что страна намерена развивать сотрудничество с альянсом.