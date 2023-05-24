Ушли и не вернулись: продолжаются поиски пропавших на Эльбрусе туристов

Фото: РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

Поисками группы туристов ведутся при помощи вертолета, беспилотника и техники.

На Эльбрусе спасатели возобновили поиски пропавшей группы из шести человек из Белоруссии. Перед походом туристы не зарегистрировались. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Ранее поиски граждан Белоруссии были приостановлены из-за плохих погодных условий. Поисковики ищут Алексея Г., Алексея М., Ксению У., Анастасию Г., Дениса У. и Ольгу У. О местонахождении группы до сих пор ничего неизвестно.

Путешественники должны были вернуться в лагерь 21 мая, но так и не вышли на связь с родственниками и друзьями. Тревогу первым забил супруг одной из пропавших.

Сейчас сотрудники МЧС опрашивают местных жителей и работников о возможном местоположении группы. Известно только, что отдыхающие поднимались по западному склону. На поиски путешественников уже привлекли вертолет Ми-8, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и 80 спасателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при восхождении на Эльбрус погибла группа альпинистов, попавших в пургу.