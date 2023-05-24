Ханна рассекретила имя новорожденной дочери

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Знаменитость стала мамой еще в феврале. Как она назвала младшую наследницу?

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.) рассекретила имя своей второй дочери. Малышку назвали Камилла. В этом певица призналась на вручении премии XII национальной музыкальной премии телеканала RU.TV, где она получила самовар в номинации «Мама года».

К слову, внимательные поклонники догадались чуть раньше, когда корреспонденты на красной дорожке стали перечислять женские имена. Именно на имени Камилла звезда не смогла сдержать эмоций и радостно завизжала. К тому же, после рождения дочери знаменитость оставила в своем личном блоге загадочный пост.

«Это космос. К. К. 09.02.2023», — написала певица.

Муж Ханны — бизнесмен Павел Курьянов, более известный как Пашу. Звездная пара уже воспитывает старшую дочь Адриану, рожденную в 2018 году.

Певица умудряется совмещать карьеру и материнство: кормит малышку, красится, контролирует рабочие процессы, отвозит старшую дочь в детский сад. Такой распорядок дня Ханну ничуть не расстраивает — даже наоборот, ей нравится находиться в постоянном движении.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела фигура Ханны спустя три недели после родов.