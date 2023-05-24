Движение по Крымскому мосту возобновлено после плановых учений

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Все прошло в штатном режиме, сообщили власти региона.

Движение по Крымскому мосту после непродолжительной остановки возобновлено. Об этом сообщили представители ФКУ Упрдор «Тамань».

Известно, что временное перекрытие путей было связано с плановыми учениями, проводимыми в регионе. Об этом в среду утром заявлял глава Республики Крым Сергей Аксенов, отмечая, что никаких причин для лишних беспокойств нет.

«В 11:00 движение автомобильного транспорта на транспортном переходе через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме», — отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

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