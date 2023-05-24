Андрей Клишас прибыл попрощаться с Петром Кучеренко

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Чиновника и, по совместительству, мужа певицы Диана Гурцкая не стало 20 мая. Ему было всего 46 лет.

На церемонию прощания с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко прибывает все больше людей. Теперь в их числе — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Чиновник одет в строгий полосатый костюм, с белоснежной рубашкой и черным галстуком.

Также среди коллег Кучеренко был замечен и заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

Прощание проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Сразу после него, в 13:00, на Троекуровском кладбище состоятся похороны чиновника. Ему было всего 46 лет.

Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался мужчина, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, медики сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С супругой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Пара вместе воспитывала единственного сына.

Пока до сих не известно, из-за чего так скоропостижно скончался Кучеренко, однако есть версии, что у него на борту самолет мог случится припадок эпилепсии или сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на церемонию прощания прибыла певица Лолита.