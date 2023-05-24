С розами и без макияжа: Лолита приехала попрощаться с Кучеренко

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Артистка прибыла в черном строгом костюме, бирюзовом платке и с бордовыми розами.

Российская певица Лолита прибыла на церемонию прощания с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры.

Артиста прибыла в черном строгом костюме, бирюзовом платке и с бордовыми розами.

Прощание проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Сразу после него, в 13:00, на Троекуровском кладбище состоятся похороны чиновника. Ему было всего 46 лет.

Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался мужчина, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, медики сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С супругой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Пара вместе воспитывала единственного сына.

Пока до сих не известно, из-за чего так скоропостижно скончался Кучеренко, однако есть версии, что у него на борту самолет мог случится припадок эпилепсии или сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Диана Гурцкая вместе с сыном пришла попрощаться с умершим мужем.